Парковка транспортных средств будет ограничена на участке улицы Лубянской с 31 октября

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В Нижнем Новгороде на участке улицы Лубянской от улицы Героя Рябцева до улицы Красных Зорь с 31 октября будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба администрации города, изменения в организации движения будут внесены для беспрепятственного проезда транспорта, в том числе большегрузного, а также для обеспечения строительных работ. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей.
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