Парковка транспортных средств будет ограничена на участке улицы Лубянской с 31 октября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на участке улицы Лубянской от улицы Героя Рябцева до улицы Красных Зорь с 31 октября будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, изменения в организации движения будут внесены для беспрепятственного проезда транспорта, в том числе большегрузного, а также для обеспечения строительных работ. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей.