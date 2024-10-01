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Общество

Парковка транспортных средств будет ограничена на участке улицы Лубянской с 31 октября

10 октября 2024 18:54  [46] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на участке улицы Лубянской от улицы Героя Рябцева до улицы Красных Зорь с 31 октября будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, изменения в организации движения будут внесены для беспрепятственного проезда транспорта, в том числе большегрузного, а также для обеспечения строительных работ. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей.

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Теги:
движение Парковка Транспортные ограничения
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