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Политика

Ольга Гусева: "Нижегородская область и Республика Беларусь – это пример динамичного и взаимовыгодного сотрудничества"

11 октября 2024 07:36  [121] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева приняла участие в XXII Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В рамках форума она посетила сессию-диалог "Сотрудничество регионов России и Республики Беларусь: партнерство и ресурсы для устойчивого развития» и поделилась с коллегами опытом Нижегородской области по укреплению и расширению взаимодействия с Республикой Беларусь в сфере промышленности, сельского хозяйства, ИТ, образования, культуры, туризма и спорта.

"Нижегородская область и Республика Беларусь – это пример динамичного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на прочном фундаменте общих интересов и достигающего новых высот в различных сферах: от агропромышленного комплекса и передовых технологий до образования и волонтерской деятельности. Нас объединяют четыре межрегиональных и 37 межмуниципальных соглашений, которые способствуют расширению сфер взаимовыгодного сотрудничества", - отметила Ольга Гусева.

По ее словам, важным этапом взаимодействия стало создание в 2006 году совета делового сотрудничества Нижегородской области Российской Федерации и Республики Беларусь в целях содействия развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Сопредседателем совета с белорусской стороны с 2023 года является премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, который уже дважды посещал Нижегородскую область.

"Сейчас мы активно готовимся к 19-му заседанию совета делового сотрудничества, который пройдет в Минске в ноябре 2024 года, но мы также не забываем и о другом формате взаимодействия – сотрудничестве по линии Форума регионов России и Республики Беларусь. В июне наша делегация приняла участие в XI Форуме регионов, подписав соглашение о сотрудничестве с Витебским областным исполнительным комитетом и установив побратимство между Кстовским муниципальным округом и Полоцким районом Витебской области. В 2025 году Нижегородская область станет площадкой XII Форума регионов", - подчеркнула Ольга Гусева.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области приняла участие в панельной сессии "Межрегиональная кооперация как драйвер устойчивого развития экономики страны", посвященной взаимодействию с Республикой Беларусь, а также в круглом столе "Россия – Китай".

Ранее сообщалось, что Молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество Ольга Гусева
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