Эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете Общество

Эксперт по кибербезопасности посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете, сообщает телеканал "360".

Таким образом, можно значительно снизить риск взлома аккаунтов и кражи персональных данных.

В первую очередь, речь идет об интернет-магазинах и различных сервисах доставки.

Эксперт советует заполнять только обязательные поля, необходимые для регистрации на том или ином сайте. Вместе с тем, информацию о своих увлечениях и хобби лучше не оставлять на просторах "всемирной паутины".

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом курьерских служб.