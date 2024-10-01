Эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете

Эксперт по кибербезопасности посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете, сообщает телеканал "360".
Таким образом, можно значительно снизить риск взлома аккаунтов и кражи персональных данных.
В первую очередь, речь идет об интернет-магазинах и различных сервисах доставки.
Эксперт советует заполнять только обязательные поля, необходимые для регистрации на том или ином сайте. Вместе с тем, информацию о своих увлечениях и хобби лучше не оставлять на просторах "всемирной паутины".
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом курьерских служб.
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