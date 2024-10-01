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Общество

Эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете

10 октября 2024 19:35  [86] Общество

Эксперт по кибербезопасности посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете, сообщает телеканал "360".

Таким образом, можно значительно снизить риск взлома аккаунтов и кражи персональных данных.

В первую очередь, речь идет об интернет-магазинах и различных сервисах доставки.

Эксперт советует заполнять только обязательные поля, необходимые для регистрации на том или ином сайте. Вместе с тем, информацию о своих увлечениях и хобби лучше не оставлять на просторах "всемирной паутины".

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом курьерских служб.

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Теги:
Кибербезопасность
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