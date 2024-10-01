Нижегородский ХК "Торпедо" победил в гостевом матче магнитогорский "Металлург" Спорт

Фото: hctorpedo.ru

Нижегородский ХК "Торпедо" победил в гостевом матче магнитогорский "Металлург" со счетом 5:4. Об этом сообщает hctorpedo.ru.

Таким образом, победная серия "Торпедо" в чемпионате КХЛ достигла 6 матчей.

Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов после окончания игры поздравил команду и всех нижегородских болельщиков с победой.

"Мягко выражаясь, непростой матч. С одной стороны, он немного вышел из под контроля. С другой - проверили характер и стержень нашей команды. Тренерский штаб и болельщики гордятся ребятами и тем, что они смогли выстоять в непростой ситуации и выиграли матч в итоге. Соперника - с хорошей игрой. Эта команда - чемпион, и она играет очень хорошо. Мы знали, что "Металлург" успешно действует дома и имеет победную серию. Понимали, с кем мы играли. И поэтому победа - еще более приятна", - отметил наставник торпедовцев.

Свой следующий матч в КХЛ "Торпедо" проведет 12 октября в Челябинске против местного "Трактора".

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Кунлунь" 4:0.