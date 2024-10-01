Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 октября 2024 09:16  [97] Нижегородский ХК "Торпедо" победил в гостевом матче магнитогорский "Металлург"
11 октября 2024 08:02  [135] Нижегородцы могут купить билеты со скидкой сразу на два матча РПЛ
09 октября 2024 18:23  [545] Виктор Ганчаренко возглавил ФК "Пари НН"
08 октября 2024 16:04  [468] ФК "Пари НН" сыграет товарищеский матч с московским ЦСКА
08 октября 2024 08:43  [490] Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Кунлунь" 4:0
08 октября 2024 07:15  [448] Второй этап тестирования проекта академии футбола "Пари НН" прошел на Бору
06 октября 2024 11:14  [861] ФК "Пари НН" расторг контракт с Сашей Иличем
02 октября 2024 16:22  [564] Около 128 тысяч "Карт болельщика" оформили нижегородцы к началу октября
01 октября 2024 08:23  [649] "Торпедо" завершило выездную серию самой крупной победой за свою историю в КХЛ
30 сентября 2024 13:58  [595] Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета международного форума "Россия - спортивная держава"
Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" победил в гостевом матче магнитогорский "Металлург"

11 октября 2024 09:16  [97] Спорт

Фото: hctorpedo.ru

Нижегородский ХК "Торпедо" победил в гостевом матче магнитогорский "Металлург" со счетом 5:4. Об этом сообщает hctorpedo.ru.

Таким образом, победная серия "Торпедо" в чемпионате КХЛ достигла 6 матчей.

Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов после окончания игры поздравил команду и всех нижегородских болельщиков с победой.

"Мягко выражаясь, непростой матч. С одной стороны, он немного вышел из под контроля. С другой - проверили характер и стержень нашей команды. Тренерский штаб и болельщики гордятся ребятами и тем, что они смогли выстоять в непростой ситуации и выиграли матч в итоге. Соперника - с хорошей игрой. Эта команда - чемпион, и она играет очень хорошо. Мы знали, что "Металлург" успешно действует дома и имеет победную серию. Понимали, с кем мы играли. И поэтому победа - еще более приятна", - отметил наставник торпедовцев.

Свой следующий матч в КХЛ "Торпедо" проведет 12 октября в Челябинске против местного "Трактора".

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Кунлунь" 4:0.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Торпедо Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph