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Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Кунлунь" 4:0

08 октября 2024 08:43  [38] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" в очередном матче чемпионата КХЛ обыграл "Кунлунь" 4:0. Об этом сообщается на hctorpedo.ru.

Матч состоялся в Нижнем Новгороде 7 октября. У торпедовцев шайбы забросили Даниил Бокун, Никита Артамонов, Кирилл Воронин и Владислав Фирстов.

Таким образом, победная серия в чемпионате у "Торпедо" достигла 5 матчей подряд. В настоящее время ХК "Торпедо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав в 13 играх 15 очков.

Свой следующий матч "Торпедо" проведет 10 октября в Магнитогорске против местного "Металлурга".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" завершило выездную серию самой крупной победой за свою историю в КХЛ.

 

 

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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