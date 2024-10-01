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Общество

Для нижегородских школьников проходят уроки финансовой грамотности

11 октября 2024 10:29  [113] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области проходят уроки финансовой грамотности для школьников. Сегодня для учеников школы №173 Нижнего Новгорода занятие состоялось на базе Штаба общественной поддержки "Единой России". Провел его депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"На самом деле финансовая грамотность сегодня – важная составляющая часть грамотности людей в целом. Чем лучше и дальше развивается экономика, богаче и разнообразнее экономические взаимоотношения, шире спектр доступных для людей сервисов и услуг, тем больше должен быть багаж знаний, чтобы всем этим пользоваться эффективно. Финансовая грамотность повышает возможности человека в плане развития себя, своей семьи и нашего общества в целом. Ребенок, который получает образование и выходит во взрослую жизнь, должен быть грамотно подготовлен. Это его возможности, его конкурентоспособность, его самореализация", - отметил Александр Шаронов. 

Во время урока школьникам рассказали, что способность человека планировать бюджет, контролировать доходы и расходы, создавать и приумножать накопления и называется финансовой грамотностью. А базовые знания в этом вопросе помогают подготовиться к сложным жизненным обстоятельствам и дают преимущество во взрослой жизни.  

Детям представили навыки финансово грамотного человека, к которым можно отнести: ведение учета доходов и расходов; наличие сбережений; умение тратить меньше, чем зарабатывать; умение  выбирать финансовые услуги; владение актуальной информацией о финансах; знание своих прав.

"Я считаю, что это в принципе важно знать каждому человеку. Так как все эти навыки нам обязательно пригодятся во взрослой жизни. Это то, без чего мы не сможем обойтись. Важно, что в школе разговариваем на эти темы и на таких мероприятиях, как сегодня, можем узнать что-то новое для себя", - поделился ученик 11 класса Никита Кораблев.

Также школьникам рассказали о финансовом планировании, личном и семейном бюджете, финансовом резерве, разумном потреблении, цифровой грамотности, разумных инвестициях, кредитовании и страховании, финансовой безопасности, налогообложении и о многом другом.  

"Очень хорошие впечатления оставил сегодняшний урок – было много полезной и нужной информации, а ученики слушали очень внимательно. Я считаю, что такие занятия нужно проводить как можно чаще и, возможно, даже выделить как отдельную школьную дисциплину, потому что каждый человек должен быть финансово грамотен. К сожалению, даже многие взрослые люди не владеют такой информацией. Поэтому очень полезно давать эти знания детям, особенно в старших классах, когда они готовятся к самостоятельной жизни", - подчеркнула педагог школы №173 Наталья Шадрунова. 

Речь зашла во время встречи и о социальных, инфраструктурных проектах, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях, об инициативном бюджетировании. Также ученики узнали о возможностях граждан оказывать непосредственное влияние на формирование бюджета, о роли законодательных органов власти и депутатов в этом процессе.

Подобные уроки в рамках проекта "Финансовая грамотность с Единой Россией" проходят для школьников по всей Нижегородской области.

Напомним, проект "Финансовая грамотность с Единой Россией" по направлению "Экономика развития" народной программы партия реализует по всей стране совместно с Банком России, Минфином России и Ассоциацией развития финансовой грамотности.

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Теги:
Александр Шаронов Единая Россия Финансы
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