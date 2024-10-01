Андрей Гнеушев рассказал о готовности Харцызска к отопительному сезону Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал о готовности Харцызска к отопительному сезону.

Как написал замглавы региона в своем Telegram-канале, он на месте проверил проведение работ на подшефной территории в ДНР.

"Нижегородские специалисты продолжают модернизировать коммунальную систему, ремонтировать кровли и фасады жилых домов, тротуары, дороги, проводят замену люков колодцев, меняют окна в образовательных учреждениях, восстанавливают памятники и благоустраивают места отдыха", - рассказал Андрей Гнеушев.

Он добавил, что все работы на 2024 год идут в графике, уже готовится соответствующий план благоустройства в Харцызске и Иловайске на будущий год.

" Наша общая задача с коллегами — не только улучшить качество жизни людей, но и создать необходимые условия для развития территорий", - подчеркнул замгубернатора Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Харцызск.