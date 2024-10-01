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Количество жалоб на финансовые организации снизилось в России

11 октября 2024 14:17  [82] Экономика

Более 89 тысяч обращений поступило за восемь месяцев текущего года в Службу финансового уполномоченного, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают Известия.

Финансовые уполномоченные приняли к рассмотрению 75% поступивших обращений. Отказ в принятии жалоб в значительной мере связан с несоблюдением потребителями претензионного порядка.

Отмечается, что у россяин выросла информированность граждан о досудебном порядке урегулирования споров с финансовыми организациями.

Из общего числа обращений 93,5% связаны с возникновением споров со страховыми организациями. На втором месте — кредитные организации. Их доля обращений составляет 6,2%, а доля микрофинансовых организаций — 0,11%.

Большая часть обращений по спорам с кредитными организациями приходится на споры, которые связаны с возвратом платы за дополнительные услуги при предоставлении потребительского кредита, в том числе услуги по страхованию. Кроме того, фиксируется рост количества споров, связанных со списанием денежных средств с банковского счета потребителя в отсутствие его распоряжения в результате неправомерных действий мошенников. 

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство, Т-Банк и Т-Мобайл подписали договор о сотрудничестве.

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Теги:
Банки Финансы
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