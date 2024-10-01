Нижегородское правительство, Т-Банк и Т-Мобайл подписали договор о сотрудничестве

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Правительство Нижегородской области, Т-Мобайл и Т-Банк заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты нижегородцев от мошенничества.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, документ подписали замгубернатора Егор Поляков, председатель совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексей Малиновский и гендиректор Т-Мобайла Виталий Бриедис. Подписание соглашения приурочили к началу работы в Нижегородской области нового мобильного оператора Т-Мобайл.

Стороны планируют совместное развитие проекта "Карта жителя Нижегородской области", проводить мероприятия по кибербезопасности и повышению финансовой грамотности для школьников и студентов. По словам замгубернатора Егора Полякова, сотрудничество с Т-Банком позволит объединить функционал дебетовой карты и "Карты жителя" с различными региональными льготами, а с Т-Мобайлом – дать жителям региона более широкий спектр телеком-услуг.

Кроме того, в рамках соглашения будет запущен пилотный проект Т-банка по защите людей от мошенников на территории Нижегородской области. "Нейрощит" – это одна из технологий Т-Мобайла, которая защищает абонентов от мошенников во время звонка, анализируя и сопоставляя большое количество технических характеристик. Впервые в России"Нейрощит" будет вклиниваться и прерывать звонок. Ожидается, что это обновление позволит исключить повторные контакты мошенников с абонентом. Кроме всего, в будущем планируется развитие проекта с детской картой Т-Банка "Джуниор", которая в настоящее время уже используется для оплаты питания в качестве пропуска на электромагнитных замках и турникетах школах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что "Белые хакеры" оценят уязвимость сайта нижегородского правительства.