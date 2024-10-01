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Общество

Российский гроссмейстер Сергей Шипов посетил нижегородскую спортшколу №9

12 октября 2024 09:49  [73] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В нижегородской спортивной школе №9 прошла встреча с известным российским гроссмейстером, тренером и комментатором Сергеем Шиповым. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В рамках встречи шахматисты задавали гостю вопросы о его учениках, турнирах, предстоящем чемпионате мира и подготовке спортсменов.

В частности, одним из вопросов стали детали создания книги “Ёж”.

Отвечая на вопрос, Сергей Шипов рассказал, что писал книгу около двух лет. Кроме того, она имеет англоязычный дополненный вариант.

После беседы и автографсессии в спортшколе состоялся областной турнир “Этап Кубка президента ФШНО по блицу”. Состязание объединило 67 участников из Нижнего Новгорода, Кстова, Дзержинска, Арзамаса, Городца, Павлово, Выксы, Красных Баков, Москвы.

Кстати, в числе участников присутствовали 1 международный гроссмейстер, 3 международных мастера и 2 мастера спорта.

Так, в первую тройку лидеров вошли Леонид Головин (Нижний Новгород, 9,5 очков из 11), Антон Яценко (Нижний Новгород, 8,5 очков), Егор Баскаков (Нижний Новгород, 8 очков).

Четвертое место занял Иван Пухов из Павлово (8 очков), V — Сергей Шипов (Москва, 8 очков).

Кстати, лучший результат среди ветеранов показал Александр Ахмеджаев (Нижний Новгород). Спортсмен набрал 6 очков. А среди женщин наивысший балл получила Ольга Поморцева (Городец, 7 очков).

В соревновании принимали участие и спортсмены 2012 года рождения — в данной категории больше всего очков набрал Алексей Борщ (Кстово, Средняя школа № 2). Шахматист набрал 7 очков и занял lX место в общем зачете.

Отмечается, что победителей наградили кубком, медалями и памятными призами.

Специальные подарки участники получили от департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

“Нижний Новгород – это город с большими шахматными традициями, со многими профессионалами я знаком лично. В 2013 году здесь проводился Суперфинал, это был последний раз, когда экс-чемпион мира Владимир Крамник играл в чемпионатах России. Ваш город - идеальное место для крупных турниров, надо проводить больше серьезных соревнований, а я буду их комментировать”, – резюмировал Сергей Шипов.

Напомним, в апреле первый русско-китайский онлайн-турнир по шахматам прошел в Штабе общественной поддержки.

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Теги:
шахматы Школы
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