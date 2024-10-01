Инвестор вложит еще 500 млн рублей в модернизацию нижегородского молочного завода

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и генеральный директор ООО “Управляющая компания “Шахунское молоко” Александр Маликов подписании соглашение о реализации нового инвестпроекта в области переработки молока на территории Нижнего Новгорода.

Отмечается, что компания намерена вложить 500 млн рублей в улучшение производственно-административного корпуса пункта по приемке и переработке молока на заводе по ул. Дьяконова.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что расширение производства и переработки молока является приоритетной задачей в рамках стратегии развития АПК области.

“Шахунское молоко” - одно из самых активных предприятий отрасли. Подписанное сегодня соглашение – продолжение большой работы по модернизации молочного завода, которая началась при господдержке около пяти лет назад. Компания участвовала в программе субсидирования затрат на реализацию инвестпроектов в области переработки молока. По новому проекту также проработаем возможности господдержки”, - подчеркнул Андрей Саносян.

В частности, реализация проекта намечена на 2025 год.

Согласно информации, первый этап реконструкции Нижегородского молочного завода №1 уже завершился. В его рамках в производство инвестировали порядка 2,2 миллиарда рублей, увеличили объем переработки молока до 300 тонн в сутки, создали 90 рабочих мест.

“Масштабная реконструкция позволила установить семь новых современных упаковочных комплексов, создать отдельные технологические участки для молока длительного хранения, внедрить максимально эффективную систему очистки сырья и современную цифровую систему управления производственными процессами. Таким образом мы увеличили ассортимент и первыми в Нижегородской области начали производство безлактозных продуктов - йогуртов и молока”, - поделился Александр Маликов.

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