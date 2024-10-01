Спецпоказ документального фильма “Военкоры” состоялся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде на площадке Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского в рамках трека “Знание.Кино” состоялся спецпоказ документального фильма “Военкоры”. Об этом сообщили организаторы проекта — Российское общество “Знание”.

Участниками мероприятия стали порядка 300 студентов и преподавателей.

Так, в фильме рассказывается о сложном пути корреспондентов, работающих на Донбассе.

От героев фильма, среди которых —военный корреспондент RT Мурад Газдиев, ребята узнали, какими качествами нужно обладать, работая на передовой.

В частности, перед просмотром участники пообщались с лектором Российского общества “Знание”Михаилом Зеленковым. Он отметил, что особую ценность фильма представляют монологи военкоров. Именно из них узнаются все трудности работы на фронте.

“Здесь нет игры, это, можно сказать, документальный фильм, показывающий настоящую работу. Я знаю многих ребят, которые посмотрели такие фильмы, и, уверен, они тоже пойдут, когда будет нужно, и встанут на защиту своей страны”, — подчеркнул Михаил Зеленков.

Ранее, нижегородский музей-заповедник выпустил фильм "Мурома. Тысячу лет назад".

Основой для фильма послужили материалы археологической экспедиции музея в Вачский муниципальный округ.