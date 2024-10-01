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Экономика

Агрохолдинг “Русское поле” инвестирует более 13 млрд рублей в развитие нижегородского птицеводства до 2027 года

12 октября 2024 13:36  [1] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Агрохолдинг “Русское поле” планирует инвестировать в развитие птицеводства Нижегородской области более 13 млрд рублей до 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Реализуемые компанией инвестпроекты получат государственную поддержку. Соглашение о соответствующих намерениях подписано на Всероссийской выставке “Золотая осень-2024” в Москве.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что инвестиционная программа агрохолдинга включает в себя строительство двух крупных комплексов из 40 цехов для выращивания цыпленка-бройлера, птицекомплекса по производству товарного яйца мощностью 650 млн штук в год, а также модернизацию убойного цеха.

“Это сложные, масштабные проекты, реализация которых внесет существенный вклад в продовольственную безопасность не только нашего, но и других регионов России”, - подчеркнул Андрей Саносян.

Также, свои подписи под соглашением поставили министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов и генеральный директор ООО “Управляющая компания “Русское поле” Антон Романов.

“В этой части действует федеральная льготная программа кредитования, ставка по которой с учетом областных субсидий сегодня составляет 5,5%. Также для птицеводческих предприятий предусмотрено возмещение 25 процентов от понесенных затрат на строительство репродукторов”- рассказал Николай Денисов.

Так, благодаря подписанному соглашению, в Нижегородской области появятся новые птицеводческие комплексы с сопутствующей инфраструктурой, будут созданы новые рабочие места.

Напомним что, инвестор вложит еще 500 млн рублей в модернизацию нижегородского молочного завода.

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Теги:
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