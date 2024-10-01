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Общество

Нижегородцы смогут поделиться лучшими практиками для старшего поколения

12 октября 2024 14:11  [107] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Представителей Нижегородской области приглашают к участию во Всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения “Активное долголетие-2024”. Конкурс проводится в рамках национального проекта “Демография”. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, основной целью конкурса является развитие и распространение активного долголетия, создание условий для повышения качества жизни старшего поколения.

Участниками отбора смогут стать региональные управленческие команды, организации соцобслуживания, представители бизнеса и некоммерческого сектора.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала, что увеличение продолжительности жизни и рост числа пожилых граждан является значимым демографическим трендом.

“В этих условиях важно, чтобы все больше людей старшего возраста могло сохранять активный образ жизни, исполнять свои мечты и помогать другим. В рамках программы “Активное долголетие” ежегодно проводится конкурс на лучшие проекты в этой сфере. Мы видим, что растет не только число реализованных инициатив, но и их уровень”, - пояснила Ольга Баталина.

Отмечается, что 10 победителей получат гранты по 500 тыс. рублей. Лучшие практики будут рекомендованы для тиражирования и получат информационную поддержку на официальных ресурсах нацпроектов России.

Подать заявку на участие можно на платформе Агентства стратегических инициатив “Смартека” до 1 ноября. Заявка должна соответствовать одному из пяти направлений: "Здоровый образ жизни";"Активная жизнь – культура, туризм, волонтёрство"; "Образование и занятость; "Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика"; "Практика для мужчин 60+".

Финалистов определят в январе 2025 года, а имена победителей объявят до конца марта 2025 года.

Ранее, праздничный культпоход для нижегородцев серебряного возраста организовали ко Дню пожилого человека.

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Теги:
Здоровье Пенсионеры
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