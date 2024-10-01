Нижегородская область присоединится к Всероссийскому экомарафону под девизом: «Zдай бумагу – помоги СВОим» Общество

Нижегородская область присоединится к Всероссийскому экомарафону под девизом: «Zдай бумагу – помоги СВОим», который пройдет с 30 октября по 29 ноября 2024 года.

По информации федерального экологического проекта Сдавайбумагу.рф, акция организуется в виде соревнований между районами и городами Нижегородской области. С каждого собранного килограмма макулатуры будет перечислено 2 рубля в региональные фонды поддержки СВО. Все участники акции будут награждены благодарностями и грамотами акции «Zдай бумагу – помоги СВОим». По результатам марафона будет составлен «Зеленый рейтинг» среди всех районов-участников.

Организаторы приглашают к участию в акции все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Нижегородской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру, кроме гофрокартона (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте - это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), и оставить заявку на участие и вывоз макулатуры на официальном сайте акции Сдавайбумагу.рф

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