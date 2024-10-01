Созданное по нижегородскому проекту обстановочное судно принято Госкомиссией Экономика

Государственная комиссия подписала акт приемки головного обстановочного судна проекта 3050.1А «Казарка».

По данным Росморречфлота, судно построено в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».



Судно предназначено для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн. Теплоход оборудован новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.



В общей сложности в рамках проекта осуществляется строительство 13 судов. Они будут работать в Камском бассейне, Канале имени Москвы, Двинско-Печорском бассейне, Волго-Балтийском бассейне, Енисейском бассейне, Волго-Донском бассейне, Байкало-Ангарском бассейне, Обь-Иртышском бассейне, по два судна отправятся в Ленский и Амурский бассейны внутренних водных путей.



Строительство ведется ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» по заказу ФКУ «Речводпуть».



Проект выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота.

Ранее сообщалось, что построенный на нижегородском заводе "Красное Сормово" краболов-процессор "Вайгач" представили на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий VII Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба судоверфи, "Вайгач" – высокотехнологичное судно, которое предназначено для промысла краба в Северной Атлантике, а также в арктических морях на глубинах от 20 до 400 метров. Судно оснащено всем необходимым оборудованием, чтобы сразу после отлова продукт был приготовлен и упакован в вакуум", - рассказали на предприятии.

В настоящее время краболов "Вайгач" прибыл в свой порт приписки – Мурманск. В октябре-ноябре судно выйдет на промысловые испытания в Баренцевом море.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии поднятия флага на новом круизном теплоходе-колеснике "Аурум".



Трёхпалубное судно ПКС-180 "Аурум" будет курсировать по маршруту "Московской кругосветки", его экскурсионная программа позволит туристам посетить все города Золотого кольца.

"Нижний Новгород можно назвать столицей круизного туризма и флота - более 40 круизных судов базируется именно в Нижегородской области. Новые суда – это уверенность в том, что наша Волга живёт", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона обратил внимание, что уже налажен речной путь на скоростных судах в близлежащие регионы – Чувашию, Марий Эл; продлеваются маршруты до Ульяновска и Казани. В перспективе планируется "дотянуться" также до Рыбинска и Астрахани.