Построенный в Нижнем Новгороде краболов "Вайгач" представили на международном форуме Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Построенный на нижегородском заводе "Красное Сормово" краболов-процессор "Вайгач" представили на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий VII Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

На седьмой форум приехали представители 350 компаний из 37 регионов России и 17 стран мира. Завод «Красное Сормово» продемонстрировал на выставке образец краболова-процессора «Вайгач» проекта КСП01.

""Вайгач" – высокотехнологичное судно, которое предназначено для промысла краба в Северной Атлантике, а также в арктических морях на глубинах от 20 до 400 метров. Судно оснащено всем необходимым оборудованием, чтобы сразу после отлова продукт был приготовлен и упакован в вакуум",- рассказали на предприятии.



В настоящее время краболов "Вайгач" прибыл в свой порт приписки – Мурманск. В октябре-ноябре судно выйдет на промысловые испытания в Баренцевом море.

Напомним, строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на "Красном Сормове".

СПРАВКА:

Краболов-процессор "Вайгач" представляет собой судно полного цикла, предназначенное для промысла краба и производства замороженной продукции в море. Оборудование судна предназначено для ловли и переработки до 60 тонн камчатского краба в сутки. Длина судна – 61,9 метра, ширина – 15 метров, объем цистерн живого краба составляет 60 м3, а объем морозильного грузового трюма - 1000 м3.