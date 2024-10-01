Нижегородцы завоевали более 140 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень" Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

В этом году нижегородцы на агропромышленной выставке "Золотая осень" взяли 144 медали: 107 - золото, 28 - серебро, 9 - бронза.

Также нижегородцы завоевали один из четырех гран-при, сообщил в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Поздравляю всех, кто связан с агропромышленным комплексом! Горжусь нашими нижегородскими аграриями, которые, сохраняя традиции, создают новое, душу вкладывают в свой труд. И каждый год доказывают всей стране на выставке «Золотая осень», что лучшие!" - заявил глава региона.

Напомним, что 13 октября в РФ отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.