Нижегородцы завоевали более 140 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень"

Фото: НИА Нижний Новгород
В этом году нижегородцы на агропромышленной выставке "Золотая осень" взяли 144 медали: 107 - золото, 28 - серебро, 9 - бронза.
Также нижегородцы завоевали один из четырех гран-при, сообщил в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Поздравляю всех, кто связан с агропромышленным комплексом! Горжусь нашими нижегородскими аграриями, которые, сохраняя традиции, создают новое, душу вкладывают в свой труд. И каждый год доказывают всей стране на выставке «Золотая осень», что лучшие!" - заявил глава региона.
Напомним, что 13 октября в РФ отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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