Достижения Нижегородской области в АПК представили на выставке "Золотая осень-2024" в Москве Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область презентовала свои достижения в сфере агропромышленного комплекса на Всероссийской выставке "Золотая осень-2024" в Москве.

В этом году на стенде Нижегородской области свои изделия представили 50 предприятий агропромышленного комплекса.

Так, свою продукцию от региона представили ООО Птицефабрика "Павловская" и компания "Утиная ферма" (агрохолдинг "Русское поле"), "Шахунское молоко", "Нижегородский масложировой комбинат", ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" и многие другие.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов отметил, что нижегородская экспозиция является одной из самых масштабных на выставочной площадке.

"Важно, что проводимые выставочные мероприятия дают возможность нашим производителям ознакомиться с новейшими технологиями и последними разработками отрасли и способствует налаживанию деловых контактов", - сказал Николай Денисов.

На выставке нижегородские делегаты участвуют в круглых столах, панельных дискуссиях, а также в пленарном заседании, которое посвящено развитию аграрной отрасли до 2030 года.

Ранее сообщалось, что стратегию развития АПК утвердили в Нижегородской области.