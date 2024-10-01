Два сотрудника пострадавшего от огня нижегородского кафе обратились за помощью к медикам Происшествия

Два сотрудника пострадавшего от огня нижегородского кафе обратились за помощью к медикам. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Напомним, возгорание произошло в Нижнем Новгороде на ул. Минина 13 октября. Пожар был ликвидирован на общей площади 200 квадратных метров. От МЧС России на пожаре работали 11 единиц техники и 38 специалистов ведомства. Причину возгорания установят дознаватели.

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