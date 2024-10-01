Жительница Нижегородской области погибла на пожаре при спасении животных.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, в селе Богоявление на территории частного домохозяйства загорелся скотный двор.
В зоне огня оказался сарай.
В горящее строение устремились две женщины - 62-летняя хозяйка дома и ее 41-летняя дочь.
Последняя, надышавшись дымом, умерла до приезда врачей.
Пожилой женщине удалось выжить.
Есть также информация, что в огне погибли три коровы и три поросенка.
Пожар на 150 кв.м был ликвидирован прибывшими на место происшествия огнеборцами.
На тушении огня были задействованы 9 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.
Причину возгорания установят дознаватели.
Ранее сообщалось, что в ГУ МЧС России по Нижегородской области поступила заявка о возникновении пожара в Нижнем Новгороде на ул. Пархоменко.
К моменту прибытия спасателей на территории горело 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки.
Огонь распространился на площади в 513 кв. метров.
Возгорание было полностью локализовано. Погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работали 60 специалистов ведомства. Задействовалось 16 единиц техники.
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