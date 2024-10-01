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Происшествия

Жительница Нижегородской области погибла на пожаре при спасении животных

13 октября 2024 22:37  [74] Происшествия

Жительница Нижегородской области погибла на пожаре при спасении животных.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, в селе Богоявление на территории частного домохозяйства загорелся скотный двор.

В зоне огня оказался сарай.

В горящее строение устремились две женщины - 62-летняя хозяйка дома и ее 41-летняя дочь.

Последняя, надышавшись дымом, умерла до приезда врачей.

Пожилой женщине удалось выжить.

Есть также информация, что в огне погибли три коровы и три поросенка.

Пожар на 150 кв.м был ликвидирован прибывшими на место происшествия огнеборцами.

На тушении огня были задействованы 9 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

Причину возгорания установят дознаватели. 

Ранее сообщалось, что в ГУ МЧС России по Нижегородской области поступила заявка о возникновении пожара в Нижнем Новгороде на ул. Пархоменко.

К моменту прибытия спасателей на территории горело 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки.

Огонь распространился на площади в 513 кв. метров.

Возгорание было полностью локализовано. Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 60 специалистов ведомства. Задействовалось 16 единиц техники.

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Теги:
Пожар
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