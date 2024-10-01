Шестидневная и сокращённая рабочие недели ждут нижегородцев по случаю Дня народного единства Общество

Фото: Александр Воложанин

В начале ноября нижегородцев ждут одна удлинённая и одна сокращённая рабочие недели - по случаю Дня народного единства.

Жители региона будут отдыхать 3 и 4 ноября (воскресенье - понедельник). В субботу, 2 ноября, многих работников ждёт сокращённый рабочий день. После этого предстоит четырёхдневная рабочая неделя.

Следующие длинные выходные наступят только под Новый год и продлятся 11 дней: россияне будут отдыхать с 29 декабря до 8 января включительно. Нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу, перенесли на пятницу 2 мая и среду 31 декабря 2025 года.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля. Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта.