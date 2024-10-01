Бомбоубежище отремонтируют в Советском районе за 3,3 млн рублей Общество

Фото: с сайта flickr.com

ГКУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области" отремонтирует бомбоубежище на улице Ванеева, 205 в Советском районе Нижнего Новгорода до конца 2024 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит уплотнить стыки в стенах, дверных и оконных проемах, провести гидроизоляцию стен и потолков, а также отремонтировать полы и систему отопления в защитном сооружении.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 3,3 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Итоги аукциона подведут 14 октября. Ремонт бомбоубежища должен завершиться 20 декабря.

Напомним, девять бомбоубежищ отремонтируют в Нижнем Новгороде за 2,7 млн рублей.