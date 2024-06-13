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Общество

Бомбоубежище отремонтируют в центре Сормова за 3,3 млн рублей

25 июня 2024 14:05  [105] Общество

Бомбоубежище отремонтируют в многоквартирном доме №1 по улице Энгельса в Сормовском районе Нижнего Новгорода за 3,3 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Источником финансирования выступит бюджет Нижнего Новгорода. В защитном сооружении требуется отремонтировать систему вентиляции водопровода, канализации, электроснабжения, герметические двери и проложить трубы отопления.

Также в помещениях бомбоубежища планируется отштукатурить стены и установить баки для воды.

Итоги двух аукционов по ремонту бомбоубежища подведут 4 июля.

Первый этап ремонт защитного сооружения должен завершиться через 45 дней с момента заключения контракта, а второй – до 1 октября 2024 года.

Напомним, суд изъял у застройщика нижегородского ЖК "Аквамарин" часть территории из-за бомбоубежища.

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Теги:
дома Ремонтные работы
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