Более 569 млн пассажиров перевезли РЖД минувшим летом Общество

Российские железные дороги (РЖД) с мая по сентябрь этого года перевезли 569,2 млн человек. Как сообщается в Telegram-канале РЖД, это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее востребованными направлениями стали Анапа, Сочи, Новороссийск, Кисловодск и Крымское побережье. В указанных направлениях поезда совершили 25,4 тыс. рейсов (+ 2,5%), к морю были перевезены рекордные 13,8 млн человек.

Также отмечается, что прошедшим летом поезда доставили к местам отдыха более 12 млн юных пассажиров (+1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В летний сезон в организации перевозок пассажиров было задействовано 52 тысячи работников поездных бригад, в том числе 10 тысяч студентов.

Ранее сообщалось, что двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.