ФАС проверит ценообразование на селедку и минтай в России Общество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит всю товаропроводящую цепочку "от рыбака до прилавка", чтобы выяснить проанализировать ценообразование на рыбную продукцию в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил телеканал "360".

ФАС уже направила рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы c требованием предоставить информацию. В частности, специалисты службы хотят узнать об объёмах вылова и первичной переработке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках её хранения.

Эксперты ФАС проанализируют самые популярные у населения виды рыбы — сельдь, минтай, пикшу, треску и горбушу.

Торговые сети уже передали в ведомство данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы, на основе которых специалисты оценят структуру ценообразования на рыбную продукцию.

Напомним, в августе зампред правительства Дмитрий Патрушев заявил, что предпосылок для подорожания красной икры и рыбы в России в ближайшие полгода нет, а все повышения - спекулятивные.