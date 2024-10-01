Дорожники Нижнего Новгорода готовятся к предполагаемому 15 октября первому снегу Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные предприятия Нижнего Новгорода готовятся к прогнозируемому 15 октября снегу. Как сообщает пресс-служба администрации города, спецтехника будет обрабатывать дороги, мосты, путепроводы, крутые спуски и подъёмы заранее до выпадения первого снега.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что предстоящей зимой на улицах города будут трудиться почти 500 единиц муниципальной техники, не считая дополнительно привлеченной, закупленной в городе за последние 4 года.

О возможном первом снеге в Нижнем Новгороде в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" метеоролог Евгений Тишковец. По его данным, сегодня в Нижнем Новгороде сохранится сухая и солнечная погода, температура воздуха составит +6...+9 градусов. Однако, уже во вторник с столицу Приволжья придёт "глубокая осень".

"После Покрова вторник стартует с наступления глубокой осени. Синоптическая ситуация в Нижнем Новгороде обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном "Хельма", которые напомнит горожанам, что на дворе уже середина сезона. К утру при околонулевой температуре начнет накрывать снегом и сам Нижний Новгород. Из-за порывистого ветра (до 12 м/с), высокой влажности воздуха (90-100%) при ожидаемой утром температуре воздуха -1…+1, ощущаться будет как -4…-6 – сработает "балтийский синдром", – написал Евгений Тишковец.

Специалист "Фобос" отметил, что количество предполагаемых осадков не сформирует устойчивый снежный покров.

"В дневные часы сохранится пасмурная погода, осадки перейдут в жидкую фазу в виде небольших дождей, температура воздух не превысит +3…+6. В среду и четверг уже ожидаются дожди", – рассказал Евгений Тишковец.

Также, ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил, что к выходным погода наладится