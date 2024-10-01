Конференция "Экономическая безопасность бизнеса" пройдет на Бору Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в конференции "Экономическая безопасность бизнеса", которая состоится 29 октября в городе Бор в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, экономическая безопасность бизнеса является одним из ключевых факторов устойчивого развития компании.

"Правильно выстроенная стратегия позволяет предприятиям сохранять финансовые ресурсы, обеспечивать защиту репутации и укреплять конкурентоспособность товаров. На специализированной конференции участники ознакомятся с трендами в управлении кризисными ситуациями, минимизации налоговых рисков, развитии бизнеса в новых условиях, а также рассмотрят особенности построения модели экономической безопасности в организациях", - отметил Максим Черкасов.

Спикерами на мероприятии выступят представители государственных и муниципальных органов власти, среднего и крупного бизнеса, практикующие экономисты, юристы и адвокаты, бизнес-обмудсмен Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что конференция по госконтрактам для предпринимателей прошла в Дзержинске.