Около 60 км рельсового полотна уже заменено в Нижнем Новгороде Общество

14 октября члены постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода на очередном заседании, прошедшем под председательством Станислава Прокоповича, рассмотрели шесть вопросов. В мероприятии приняли участие заместители спикера городской Думы Евгений Костин и Николай Сатаев.

В ходе обсуждения особое внимание депутаты уделили вопросу реализации концессионного соглашения по модернизации комплекса наземного электротранспорта. По информации директора ООО "Экологические проекты" Евгения Грабовского, в настоящее время отремонтировано уже 57,9 км трамвайных путей.

"Заменено 40% рельсового полотна, до конца года будут отремонтированы 5 из 15 тяговых подстанций, что составит около 30% от плана. Сегодня мы открыли движение на участке от узла Ошарская - Большая Печерская до Чернопрудного кольца", – рассказал Евгений Грабовский.

По итогам выступления депутаты задали докладчику вопросы, касающиеся обновления подвижного состава и транспортных изменений в период проведения работ по реконструкции путей.

"До конца этого года поступит более 20 новых трамваев, а всего в рамках концессии будет закуплено 170 единиц", – уточнил директор ООО "Экологические проекты".

Актуальная информация об изменениях в движении транспорта регулярно размещается на сайтах и в социальных сетях Центра развития транспортных систем и регионального Минтранса. Кроме того, для жителей работает кол-центр ЦРТС.

Напомним, что все монтажно-строительные работы по модернизации трамвайной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения должны завершиться до 31 декабря 2026 года.

Также депутаты согласовали очередную корректировку городского бюджета в рамках полномочий комиссии, рассмотрели текущий статус реализации программы «Безопасные и качественные дороги» и строительства новых станций метро, а также заслушали доклады о работе муниципальных бюджетных учреждений "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода" и "Ремонт и эксплуатация дорог".

"Сегодня рассмотрели самые важные для города вопросы в части инфраструктуры. Мы видим масштаб работ по модернизации сети наземного электротранспорта, понимаем их сложность – это полная замена рельсового полотна с выборкой грунтов, с переносом коммуникаций, с устройством абсолютно новой сети. На завершенных участках видно, что работа проведена качественно. График подрядными организациями соблюдается. Нижний Новгород - один из первых городов, где проводится такая масштабная реконструкция трамвайных путей", – резюмировал Станислав Прокопович.

Председатель комиссии также отметил, на вторую половину ноября запланировано выездное совещание членов постоянной комиссии по строящимся объектам метрополитена.