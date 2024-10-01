Пенсии нижегородским пенсионерам, включая работающих, повысят с января на 7,3% Общество

Все пенсии, в том числе работающим пенсионерам, будут повышены с января 2025 года более чем на 7%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает "Парламентская газета".

Согласно информации, индексация запланирована на уровень инфляции текущего года, 7,3%.

По словам антона Силуанова, все необходимые расходы на соцобязательства учтены в проекте бюджета на следующие три года. Кроме того, около 10 млн человек получат выплаты в рамках поддержки семей с детьми: на выплату единого пособия предусмотрено около 4 трлн рублей.

Как ранее сообщал телеканал "360", с 1 апреля 2025 года на 14,75% будут проиндексированы выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 15 456 рублей.