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Общество

Страховые и социальные пенсии проиндексируют в 2025 году на 7-14%

01 октября 2024 10:59  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Страховые пенсии в России в 2025 году планируют проиндексировать на уровень инфляции, прогнозируемый показатель которой на конец текущего года составит 7,3%. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщает телеканал "360".

В документе говорится, что ежегодную индексацию произведут 1 февраля. Таким образом, средний размер страховой пенсии в Нижегородской области вырастет до 25 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года на 14,75% будут проиндексированы выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 15 456 рублей.

Напомним, в текущем году социальные и страховые пенсии повышали на 7,5%.

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Теги:
Пенсия Социальная сфера Социальные выплаты
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