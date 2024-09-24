Страховые и социальные пенсии проиндексируют в 2025 году на 7-14%

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Страховые пенсии в России в 2025 году планируют проиндексировать на уровень инфляции, прогнозируемый показатель которой на конец текущего года составит 7,3%. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщает телеканал "360".
В документе говорится, что ежегодную индексацию произведут 1 февраля. Таким образом, средний размер страховой пенсии в Нижегородской области вырастет до 25 тысяч рублей.
Кроме того, с 1 апреля 2025 года на 14,75% будут проиндексированы выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 15 456 рублей.
Напомним, в текущем году социальные и страховые пенсии повышали на 7,5%.
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