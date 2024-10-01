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Культура и отдых

Нижегородский драмтеатр представил первую премьеру сезона "Вдовий пароход"

15 октября 2024 14:39  [38] Культура и отдых

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Нижегородский театр драмы им. Горького представил первую премьеру 227-го театрального сезона – спектакль "Вдовий пароход" (18+), посвящённый грядущей 80-й годовщине Великой Победы.

Как рассказали в региональном Минкульте, спектакль "Вдовий пароход" по инсценировке Ирины Грековой и Павла Лунгина - это слово благодарности старшему поколению, людям, пережившим войну, - войну, затронувшую практически каждую советскую семью.

Это история пяти героинь, живущих в одной коммунальной квартире в первые годы после войны. Все они совершенно разные - певица театра оперетты, рассудительная сторожиха, интеллигентка, простоватая монтёрша и санитарка. Но их объединяет то, что они потеряли своих любимых мужчин и называют свою коммуналку "вдовьим пароходом". Женщины стараются не терять бодрости духа, оставаться человечными и красивыми, несмотря на потерю близких, войну и голод.

Создатели спектакля решили показать жизнь во всем её многообразии: здесь трагедия соседствует с комедией, смех – со слезами. В постановке звучат популярные песни и мелодии того времени.

Директор Нижегородского театра драмы Борис Кайнов отметил, что специальные спектакли к дате обычно не живут долго в репертуаре. "Мне хотелось бы, чтобы этот спектакль подольше был в репертуаре, потому что действительно интересная работа, сложный материал, который требует очень тщательного вхождения в образы", - сказал он.

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Теги:
Премьера Спектакль Театры
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