Около 3,3 млн рублей дополнительно направят на ремонт покрытий в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: сайт МБУ "Нижегородгражданпроект"

Администрация Автозаводского района выделила 3,3 млн рублей на ремонт покрытий в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Контракт будет заключен с подрядчиком, который согласился выполнить работы за 3,3 млн рублей, что ниже начальной (максимальной) стоимости контракта на 0,19%. Название компании-победителя аукциона не раскрывается.

Подрядной организации предстоит заменить асфальтовое покрытие и бортовой камень на дорожках, а также посеять газон.

Работы должны завершиться в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Напомним, около 234 млн рублей выделили на благоустройство парка 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе. Работы должны были завершиться до октября.