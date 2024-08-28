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Общество

Парк 1 мая в Нижнем Новгороде откроется после благоустройства до конца года

19 сентября 2024 17:56  [120] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Парк 1 мая в Нижнем Новгороде планируется открыть после благоустройства в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам руководителя городской дирекции парков и скверов Александра Чикаева, уже почти готовы две детские площадки.

"В первую очередь, мы демонтировали старые фундаменты и дорожки, вывезли более 4000 кубометров мусора. Сейчас ремонтируем дорожки, меняем асфальт на брусчатку. Учитывая, что парк является объектом культурного наследия, мы сохраняем все тропинки в прежних границах. Полностью меняем все освещение, старые опоры убрали, ставим новые", - рассказал Чикаев.

Александр Чикаев добавил, что парк 1 мая планируется открыть для посетителей в декабре.

На площадке сейчас задействовано 20 единиц техники и около 100 рабочих.

Напомним, парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде был передан в региональную собственность для благоустройства, предварительную концепцию развития парка представили в конце мая 2023 года.

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Теги:
Благоустройство Парки
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