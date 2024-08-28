Парк 1 мая в Нижнем Новгороде откроется после благоустройства до конца года

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Парк 1 мая в Нижнем Новгороде планируется открыть после благоустройства в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По словам руководителя городской дирекции парков и скверов Александра Чикаева, уже почти готовы две детские площадки.
"В первую очередь, мы демонтировали старые фундаменты и дорожки, вывезли более 4000 кубометров мусора. Сейчас ремонтируем дорожки, меняем асфальт на брусчатку. Учитывая, что парк является объектом культурного наследия, мы сохраняем все тропинки в прежних границах. Полностью меняем все освещение, старые опоры убрали, ставим новые", - рассказал Чикаев.
Александр Чикаев добавил, что парк 1 мая планируется открыть для посетителей в декабре.
На площадке сейчас задействовано 20 единиц техники и около 100 рабочих.
Напомним, парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде был передан в региональную собственность для благоустройства, предварительную концепцию развития парка представили в конце мая 2023 года.
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