Япония более чем в два раза нарастила экспорт автомобилей в Россию Экономика

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Министерство финансов Японии обнародовало статистические данные о товарообороте страны. Согласно информации, экспорт в Россию в сентябре год к году вырос на 98,5%, а импорт из РФ – на 2,8%. Об этом сообщает ТАСС.

В денежном эквиваленте экспорт в Россию в сентябре составил 33,3 млрд иен (223,6 млн долларов), импорт из России – 65,3 млрд иен (438,5 млн долларов).

Наиболее значительно Япония в сентябре нарастила экспорт пластмасс - на 829,2%, автомобилей - на 132,2%, деталей к ним - на 21,3%, мотоциклов - на 11,6%, генераторов - на 11,3%. Но при этом сократила экспорт медпрепаратов (на 75,5%), компьютеров и деталей к ним (на 50% и 99,9% соответственно), бумажных изделий (на 43,8%).

При этом главными категориями в товарообороте остаются японские автомобили (более 65% от всего экспорта из Японии в Россию) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России).

Так, в сентябре Япония стала больше покупать российского сжиженного природного газа – на 11,7%, но меньше угля - на 34,2%. Импорт зерновых из России вырос на 997,9%, овощей - на 100%, рыбы - на 21,6%. А вот импорт железа и стали сократился на 81%, цветных металлов - на 35,3%.