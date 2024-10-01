Рекорд по импорту автомобилей поставлен в сентябре в России Экономика

В сентябре в Россию импортировали порядка 104,2 тысяч новых автомобилей, что является рекордом, сообщает ТАСС.

Предыдущий рекорд за последние 12 лет был установлен в августе этого года, когда в страну было ввезено 89 тысяч новых легковых автомобилей. Однако, самый большой показатель импорта в Россию установлен в августе 2012 года - тогда в страну ввезли более 120 тысяч машин.

Отмечается, что порядка 80% новых легковых авто ввезли из Китая. Еще 7,7% автомобилей прибыло в страну из Киргизии, 6,4% импортировали из Белоруссии и 4,2% из Казахстана. Также незначительное количество машины было импортировано из Японии, Кореи, Германии, Грузии и других стран.

Что касается моделей, то больше всего в сентябре в РФ привезли Geely Monjaro, Geely Atlas, Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6.

Ранее сообщалось, что импорт легковых автомобилей может снизиться в России в 2025 году