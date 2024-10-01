Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Один день в Городецком районе
Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 октября 2024 14:13  [18] Рекорд по импорту автомобилей поставлен в сентябре в России
10 октября 2024 12:32  [153] Нижегородская область показала рекордный рост развития промышленности со времен СССР
10 октября 2024 11:32  [170] Владимир Якушев выступил за сохранение малых форм АПК
10 октября 2024 11:15  [185] Промышленное производство в России развивается с опережением
10 октября 2024 08:34  [204] Стоимость одного "квадрата" на вторичном жилье в РФ выросла с начала года
10 октября 2024 08:05  [287] Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Володарском муниципальном округе
09 октября 2024 19:36  [387] Доллар может подорожать до 100 рублей к концу года
09 октября 2024 13:05  [389] Рост авиаперевозок на 15% по туристическим направлениям прогнозируется в 2024 году
09 октября 2024 08:50  [356] Дефицита кофе в России в 2025 году не ожидается
08 октября 2024 16:39  [573] ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде выставили на торги почти за 600 млн рублей
Экономика

Рекорд по импорту автомобилей поставлен в сентябре в России

10 октября 2024 14:13  [18] Экономика

В сентябре в Россию импортировали порядка 104,2 тысяч новых автомобилей, что является рекордом, сообщает ТАСС

Предыдущий рекорд за последние 12 лет был установлен в августе этого года, когда в страну было ввезено 89 тысяч новых легковых автомобилей. Однако, самый большой показатель импорта в Россию установлен в августе 2012 года - тогда в страну ввезли более 120 тысяч машин.

Отмечается, что порядка 80% новых легковых авто ввезли из Китая. Еще 7,7% автомобилей прибыло в страну из Киргизии, 6,4% импортировали из Белоруссии и 4,2% из Казахстана. Также незначительное количество машины было импортировано из Японии, Кореи, Германии, Грузии и других стран.

Что касается моделей, то больше всего в сентябре в РФ привезли Geely Monjaro, Geely Atlas, Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6.

Ранее сообщалось, что импорт легковых автомобилей может снизиться в России в 2025 году

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Импорт Рекорд
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2024 16:18  [471] Импорт легковых автомобилей может снизиться в России в 2025 году
04 октября 2024 10:49  [634] Минпромторг планирует изменить программу льготного автокредитования
03 октября 2024 09:20  [546] Нижний Новгород стал самым доступным миллионником по стоимости обслуживания авто
01 октября 2024 08:44  [528] Утилизационный сбор на автомобили и прицепы поднят с 1 октября на 70-85%
30 июля 2024 09:37  [716] Россияне взяли рекордное количество автокредитов в I полугодии 2024 года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph