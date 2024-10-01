Глеб Никитин: "От состояния дорожного хозяйства зависит развитие экономики"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём работников дорожного хозяйства.
"Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в одной из самых важных отраслей. От состояния дорожного хозяйства зависит развитие экономики, пассажирские и грузовые перевозки, благополучие людей. Строительство и ремонт дорог требует большой подготовки и грамотного планирования, высокого профессионализма и целого спектра навыков.
В Нижегородской области одна из самых развитых дорожных сетей в стране. Здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, обновляются существующие дороги и создаются новые. Каждый год в отрасли появляются и внедряются передовые технологии, и в то же время сохраняются важные традиции, заложенные прежними поколениями.
В профессиональный праздник желаю вам новых достижений на благо региона! Пусть все дороги для вас будут открыты и ведут к успеху, а результаты работы всегда приносят удовлетворение! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.
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