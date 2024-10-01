Глеб Никитин: "От состояния дорожного хозяйства зависит развитие экономики" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём работников дорожного хозяйства.

"Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы работаете в одной из самых важных отраслей. От состояния дорожного хозяйства зависит развитие экономики, пассажирские и грузовые перевозки, благополучие людей. Строительство и ремонт дорог требует большой подготовки и грамотного планирования, высокого профессионализма и целого спектра навыков.

В Нижегородской области одна из самых развитых дорожных сетей в стране. Здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, обновляются существующие дороги и создаются новые. Каждый год в отрасли появляются и внедряются передовые технологии, и в то же время сохраняются важные традиции, заложенные прежними поколениями.

В профессиональный праздник желаю вам новых достижений на благо региона! Пусть все дороги для вас будут открыты и ведут к успеху, а результаты работы всегда приносят удовлетворение! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.