Ксения Шевёлкина и Андрей Саносян посетили строительство объектов по программе КРСТ в Городце Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном посетили Городецкий район.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, они осмотрели детский сад и социальный центр, которые строятся в Городце по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ).

Детский сад, который возводится на улице Крупинова, состоит из трех корпусов и рассчитан на 240 детей. После завершения строительства его оснастят всем необходимым для гармоничного развития детей. В здании будут располагаться помещения для образовательной деятельности, спортивные и игровые комнаты. Единый социальный центр расположен на улице Шмагрина В двухэтажном здании разместятся два актовых зала, библиотека, творческие студии и хореографический зал. Ожидается, что строительство детского сада и социального центра завершат до конца текущего года.

По словам Андрея Саносяна, в Городце по программе КРСТ уже отремонтированы физкультурно-спортивный комплекс "Спартак" и Дом культуры, газифицирован детсад №11, а также построены новые линии электропередач. Всего на обновление пространств, строительство коммуникаций и социальных учреждений в Городецком округе направлено 788 млн рублей, из которых 596 млн – это средства федерального бюджета. По данным Минсельхоза России, с 2020 по 2024 годы в рамках госпрограммы КРСТ Нижегородской области было выделено 3,5 млрд рублей.

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олега Григорьева, в регионе активно развивается сектор АПК.

"Поэтому регион стремится активно участвовать в программе КРСТ, позволяющей привлечь федеральное финансирование для повышения качества жизни в небольших населенных пунктах, где, в основном, и располагаются сельскохозяйственные предприятия" - сказал Олег Григорьев.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область представила опыт программы КРТ на форуме в Санкт-Петербурге.