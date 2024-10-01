"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2024 15:45  [11] Почти 2 млн рублей направят на ремонт маневренного жилья в Нижнем Новгороде
17 октября 2024 15:34  [46] Медали "За бережливость" вручили в Нижегородской области
17 октября 2024 15:10  [64] Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году
17 октября 2024 14:46  [101] ННГУ им. Лобачевского вошёл в первую сотню лучших вузов стран БРИКС
17 октября 2024 14:30  [103] Нижегородцев стали в 2 раза чаще привлекать вулканы Камчатки
17 октября 2024 14:16  [122] Ксения Шевёлкина и Андрей Саносян посетили строительство объектов по программе КРСТ в Городце
17 октября 2024 13:38  [142] Сбор заявок проекта "Вам решать!" завершился в Нижегородской области
17 октября 2024 12:56  [153] Строящаяся школа в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде готова более чем на 80%
17 октября 2024 12:39  [239] Стоимость реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде превысит 2 млрд рублей
17 октября 2024 12:23  [199] Анастасия Одинаева представит Нижегородскую область в финале Всероссийского конкурса участковых
Общество

Ксения Шевёлкина и Андрей Саносян посетили строительство объектов по программе КРСТ в Городце

17 октября 2024 14:16  [122] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном посетили Городецкий район.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, они осмотрели детский сад и социальный центр, которые строятся в Городце по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ).

Детский сад, который возводится на улице Крупинова, состоит из трех корпусов и рассчитан на 240 детей. После завершения строительства его оснастят всем необходимым для гармоничного развития детей. В здании будут располагаться помещения для образовательной деятельности, спортивные и игровые комнаты. Единый социальный центр расположен на улице Шмагрина В двухэтажном здании разместятся два актовых зала, библиотека, творческие студии и хореографический зал. Ожидается, что строительство детского сада и социального центра завершат до конца текущего года.

По словам Андрея Саносяна, в Городце по программе КРСТ уже отремонтированы физкультурно-спортивный комплекс "Спартак" и Дом культуры, газифицирован детсад №11, а также построены новые линии электропередач. Всего на обновление пространств, строительство коммуникаций и социальных учреждений в Городецком округе направлено 788 млн рублей, из которых 596 млн – это средства федерального бюджета. По данным Минсельхоза России, с 2020 по 2024 годы в рамках госпрограммы КРСТ Нижегородской области было выделено 3,5 млрд рублей. 

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олега Григорьева, в регионе активно развивается сектор АПК.

"Поэтому регион стремится активно участвовать в программе КРСТ, позволяющей привлечь федеральное финансирование для повышения качества жизни в небольших населенных пунктах, где, в основном, и располагаются сельскохозяйственные предприятия" - сказал Олег Григорьев.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область представила опыт программы КРТ на форуме в Санкт-Петербурге.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРСТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
17 октября 2024 12:15  [173] Нижегородская область представила опыт программы КРТ на форуме в Санкт-Петербурге
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph