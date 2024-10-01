Один день в Городецком районе
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 октября 2024 12:15  [54] Нижегородская область представила опыт программы КРТ на форуме в Санкт-Петербурге
17 октября 2024 10:47  [126] Почти на 1,5% подорожал за год набор продуктов для новогоднего стола
17 октября 2024 09:52  [180] ПФО вошел в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках
17 октября 2024 09:15  [163] Глеб Никитин принял участие в "нулевом" чтении бюджета Нижегородской области
17 октября 2024 08:31  [163] Япония более чем в два раза нарастила экспорт автомобилей в Россию
17 октября 2024 07:41  [186] Прогнозируемое увеличение собственных доходов Нижнего Новгорода в 2025 году составляет более 25%
16 октября 2024 15:43  [294] "Дом.РФ": рост цен на новостройки остановился
16 октября 2024 14:32  [362] Минсельхоз принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло
16 октября 2024 14:08  [462] ГАЗ намерен увеличить долю отечественных комплектующих для автомобилей до 90%
16 октября 2024 11:44  [361] Наказания за экономические преступления предложили ужесточить
Экономика

Нижегородская область представила опыт программы КРТ на форуме в Санкт-Петербурге

17 октября 2024 12:15  [54] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область представила свой опыт преображения и обновления городского пространства с помощью комплексного развития территорий на XXII Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году основной темой форума стало партнерство с бизнесом и перспективы.

Зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин стал участником панельной дискуссии "КРТ как инструмент пространственно-территориального развития города", во время которой он поделился опытом и рассказал о перспективах комплексного развития территорий в Нижегородской области, которая входит в топ-5 нестоличных регионов по градостроительному потенциалу КРТ.

По словам Ивана Каргина, на данный момент в Нижегородской области 47 площадок комплексного развития, 20 из которых – это КРТ жилой застройки. Ключевым преимуществом КРТ чиновник назвал то, что инвестор строит дома вместе с инфраструктурой: возводит детские сады, школы, поликлиники, благоустраивает территорию.

В настоящий момент в Нижегородской области заключено пять соглашений КРТ жилой застройки в Нижнем Новгороде. Кроме того, в процессе реализации находятся проекты КРТ в Сарове и Дзержинске. По результатам исполнения уже заключенных договоров КРТ свои жилищные условия улучшат около 3 тысяч человек. 

Во время мастер-сессии "Инновационные практики по развитию территорий с корпорациями развития регионов России" директор ГБУНО "Институт развития агломерации Нижегородской области" Михаил Генин рассказал о развитии инфраструктурных проектов в регионе. После мастер-сессии Институт развития агломерации Нижегородской области и Корпорацией развития Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут обмениваться опытом, совместно разрабатывать решение задач инфраструктурного развития, государственно-частного партнерства, а также комплексного развития территорий и других направлений. 

В Нижегородской области уже есть положительный пример государственно-частного партнерства - это строительство дублера проспекта Гагарина в рамках концессионного соглашения в Нижнем Новгороде. Новая дорога обеспечит транспортную доступность площадок комплексного развития территорий в Ольгине и Новинках.

Ранее сообщалось, что более 3,6 млн кв. метров жилья построят по проекту КРТ в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Форум
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2024 16:43  [728] Более 50 домов могут расселить по проекту КРТ в Дзержинске
01 октября 2024 15:05  [701] Старые дома начали сносить в Ленинском районе в рамках проекта КРТ
06 августа 2024 18:14  [937] Более 3,6 млн кв. метров жилья построят по проекту КРТ в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph