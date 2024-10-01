Нижегородская область представила опыт программы КРТ на форуме в Санкт-Петербурге Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область представила свой опыт преображения и обновления городского пространства с помощью комплексного развития территорий на XXII Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году основной темой форума стало партнерство с бизнесом и перспективы.

Зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин стал участником панельной дискуссии "КРТ как инструмент пространственно-территориального развития города", во время которой он поделился опытом и рассказал о перспективах комплексного развития территорий в Нижегородской области, которая входит в топ-5 нестоличных регионов по градостроительному потенциалу КРТ.

По словам Ивана Каргина, на данный момент в Нижегородской области 47 площадок комплексного развития, 20 из которых – это КРТ жилой застройки. Ключевым преимуществом КРТ чиновник назвал то, что инвестор строит дома вместе с инфраструктурой: возводит детские сады, школы, поликлиники, благоустраивает территорию.

В настоящий момент в Нижегородской области заключено пять соглашений КРТ жилой застройки в Нижнем Новгороде. Кроме того, в процессе реализации находятся проекты КРТ в Сарове и Дзержинске. По результатам исполнения уже заключенных договоров КРТ свои жилищные условия улучшат около 3 тысяч человек.

Во время мастер-сессии "Инновационные практики по развитию территорий с корпорациями развития регионов России" директор ГБУНО "Институт развития агломерации Нижегородской области" Михаил Генин рассказал о развитии инфраструктурных проектов в регионе. После мастер-сессии Институт развития агломерации Нижегородской области и Корпорацией развития Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут обмениваться опытом, совместно разрабатывать решение задач инфраструктурного развития, государственно-частного партнерства, а также комплексного развития территорий и других направлений.

В Нижегородской области уже есть положительный пример государственно-частного партнерства - это строительство дублера проспекта Гагарина в рамках концессионного соглашения в Нижнем Новгороде. Новая дорога обеспечит транспортную доступность площадок комплексного развития территорий в Ольгине и Новинках.

Ранее сообщалось, что более 3,6 млн кв. метров жилья построят по проекту КРТ в Нижегородской области.