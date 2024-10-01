Нижегородцев стали в 2 раза чаще привлекать вулканы Камчатки Общество

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Тёплая осень продлила бархатный сезон и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес нижегородцев к Дальнему Востоку – туристический поток в эти регионы увеличился на 12%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

Аномально тёплый сентябрь фактически подарил нижегородцам дополнительный месяц лета. Путешественники решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные маршруты.

Популярность Дальнего Востока у нижегородцев увеличилась на 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом стал Забайкальский край, который принял 23% отдыхающих. За ним следуют Приморский край и Амурская область (по 17%).

При этом самыми динамично растущими регионами год к году стали Чукотка, Камчатка, где есть множество действующих и потухших вулканов, Забайкальский край и Бурятия. В каждый из этих регионов турпоток из Нижегородской области увеличился примерно на треть. Туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре было потрачено на 45% больше гигабайт, чем в прошлом году, также на 11% вырос голосовой трафик.

На южном направлении в лидерах у нижегородцев оказались курорты Краснодарского края — в первый осенний месяц там отдохнуло 32% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов стал Сочи. Нижегородская область входит в топ-10 регионов, жителей которых чаще всего можно встретить в этом городе.

Для комфортных поездок внутренние туристы активно приобретали гаджеты, которые помогают оставаться на связи и приятно проводить время в поездках. Так, в объединенной розничной сети МегаФона и Yota внимание привлекли внешние аккумуляторы, наушники, электронные книги и чехлы для гаджетов.

Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ, особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.