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Экономика

Около 54 млн рублей выделено на субсидии предприятиям НХП в Нижегородской области

17 октября 2024 18:21  [52] Экономика

Фото: министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Около 53,5 млн рублей выделено из бюджета Нижегородской области на предоставление субсидий предприятиям народных художественных промыслов в 2024 году. Об этом сообщает министерство туризма и промыслов региона.

Средства направят на помощь предприятиям отрасли для наращивания объема продукции.

"Для нас важно поддерживать предприятия и мастеров, развивать традиционные места бытования промыслов. Сегодня в нашем регионе создана комплексная система мер господдержки организаций народных художественных промыслов. Субсидии - это действенный инструмент, который поможет приумножить существующий потенциал предприятий НХП",- сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Министр напомнил, что в 2023 году субсидии получили 10 предприятий НХП, на их развитие было направлено 46 млн рублей.

Новый отбор на предоставление субсидий стартовал 17 октября и продлится до 31 октября. Мера поддержки реализуется по региональной госпрограмме "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области".

В рамках отбора в этом году производители смогут компенсировать затраты на развитие товаропроводящей сети, модернизацию производственных мощностей, стимулирующие выплаты молодым специалистам, доплаты к зарплате сотрудников-наставников. Кроме того, представителям отрасли компенсируют затраты на электроэнергию, газ, а также затраты на закупку сырья, расходных материалов и инструментов.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области.

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Теги:
НХП Субсидии
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