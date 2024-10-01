Нижегородские предприятия представили свои разработки на международном форуме-выставке InRussia-2024 Бизнес

Около 40 представителей Нижегородской области принимают участие во втором Международном форуме-выставке InRussia-2024, который проходит в МВЦ "Минводы-ЭКСПО" 17-18 октября. Организаторы мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Ставропольского края.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, международный форум-выставка InRussia-2024 – одно из крупнейших деловых событий в сфере промышленности, инноваций и инвестиций. В этом году на мероприятии ожидается участие более пяти тысяч представителей промпредприятий, холдинговых структур, ассоциаций и объединений.

"Для нижегородских компаний это отличная возможность презентовать свою продукцию, наладить новые связи, найти нужных партнёров. Сейчас на выставке работают делегации из 50 регионов России и пяти иностранных государств", – сказал Максим Черкасов.

В состав делегации Нижегородской области вошли представители регионального Минпромторга, Фонда развития промышленности, региональных Центров импорта и импортозамещения и кластерного развития, технопарка "Анкудиновка", руководители муниципальных образований и 15 региональных предприятий.

Предприятия участвуют в выставке-форуме на льготных условиях в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда".

На площадке мероприятия работает стенд Нижегородской области. Продукцию на нём представляют восемь компаний: ООО "Синтез-ПКЖ" - порошки карбонильного железа; ООО "Торговая инвестиционная группа", ООО "ТимВера" и ООО "Экспонента" - образцы беспилотных летательных аппаратов; ООО "Инструмент" - металлорежущий инструмент; ООО "Корона" - мотоблоки, снегоуборщики, генераторы; ГК "Р-Флот" - макеты земснаряда и легкого универсального толкача; ООО "Модмаш-Софт" - станки с ЧПУ.

Стенд нашего региона посетил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов. Он познакомился с продукцией ООО "Синтез-ПКЖ" и ООО "ТимВера", особо отметил важность производства систем ЧПУ компании ООО "Модмаш-Софт" и оценил качественный переход ГК "Р-Флот" от конструкторского бюро к производству судов полного цикла с высоким процентом локализации комплектующего оборудования.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.