ХК "Торпедо" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" на домашней арене со счётом 5:4 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

17 октября хоккеисты нижегородского "Торпедо" открыли новую домашнюю серию матчем с "Нефтехимиком". К предстоящему противостоянию клубы подошли с равным количеством набранных очков – по 18.

Буквально со старта первого периода торпедовцы захватили преимущество, и уже на шестой минуте Бобби Линч открыл счёт. Поймав кураж, "бело-синие" укрепили свои позиции: голы забили Никита Артамонов и Максим Летунов. Но "Нефтехимик" не планировал сдаваться и сумел успешно реализовать своё большинство. На первый перерыв команды ушли со счётом 3:1.

Второй период не принёс командам заброшенных шайб, хотя они активно атаковали ворота друг друга. Нижегородцы начали нарушать дисциплину, и два минутных отрезка команде пришлось играть в формате "3 на 5". Но Иван Бочаров и бригады меньшинства выдержали давление.

Заключительная двадцатиминутка оказалась для болельщиков "корвалольной". Хоккеистов "Торпедо" снова преследовали удаления. И хотя Василий Атанасов в меньшинстве смог убежать к воротам соперника и увеличил разрыв в счёте до трёх шайб, это оказалось началом большой интриги. За 6-минутный отрезок "Нефтехимик" отличился трижды, и в концовке периода перевёл игру в овертайм – 4:4.

Заработав в начале дополнительной пятиминутки численное преимущество, "Торпедо" не упустило свой шанс - и Дмитрий Кагарлицкий на радость болельщикам оформил свой первый домашний гол.

Следующую игру нижегородцы проведут 19 октября: в гости приедет московское "Динамо".

А уже 22 октября "Торпедо" отправится в гости к "Нефтехимику". Но матч на "Нефтехим арене" состоится без зрителей. Это связано с саммитом БРИКС, проходящим в Татарстане.