"Торпедо" завершило выездную серию самой крупной победой за свою историю в КХЛ Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

30 сентября нижегородское "Торпедо" поставило даже не точку, а восклицательный знак в своей самой дальней выездной серии: игру с казахским "Барысом" "бело-синие" завершили со счётом 10:1, оформив самую крупную победу за время игры в КХЛ.

Нижегородцы начали игру с серии острых атак, и смогли реализовать своё первое по игре большинство: форвард Дмитрий Кагарлицкий не только открыл счёт в матче, но и заработал свой 500-й результативный балл в КХЛ. Буквально через несколько минут лидерство "Торпедо" удвоил Никита Артамонов, но за этим последовала шайба и в наши ворота от Антона Бурдасова - 1:2.

Второй период получился для "Торпедо" мегарезультативным, поразив ворота соперника ещё пять раз: Михаил Орлов и Никита Шавин открыли счёт своим шайбам в этом сезоне, Бобби Линч и Михаил Абрамов продолжили свои результативные серии, а Денис Почивалов забил в меньшинстве. А вот все попытки "казахов" пробить оборону "Торпедо" заканчивались на рубеже Ивана Бочарова.

В заключительном периоде игроки "Барыса" словно окончательно сдались, и нижегородцы продолжили голевую серию: Сергей Гончарук, Владислав Фирстов и Евгений Свечников довели счёт до двузначного.

По итогам этой встречи "Торпедо" выдало стопроцентный результат выездной серии. Победный счёт этой игры стал самым крупным для нижегородцев за всё время игры в КХЛ. Как отметили в пресс-службе хоккейного клуба, предыдущий рекорд был датирован 2012 годом, когда "Торпедо" со счетом 9:1 переиграло "Витязь".