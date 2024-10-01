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Бизнес

Сервис ОМК для сотрудников получил национальную премию по цифровизации "КулибИТ 2024"

18 октября 2024 17:04  [74] Бизнес

Фото: ОМК, Вячеслав Хабаров

Цифровой сервис Объединенной металлургической компании (ОМК), с помощью которого сотрудники планируют рабочий график и управляют своим доходом, признали лучшим ИТ-проектом в номинации "Сотрудник и его среда" на национальной премии в области цифровизации "КулибИТ 2024". Сервис удовлетворяет потребности бизнеса и запрос сотрудников на удобную и прозрачную систему по управлению фондом рабочего времени. С запуском сервиса "Мои возможности" весь процесс организации сверхурочной работы или работы в выходной день для одного работника занимает в ОМК до 10 минут, раньше на это уходило более 2 часов.

Проект разработала компания "ОМК ИТ" совместно с веб-интегратором RDN Group.

С помощью многофункциональной онлайн-платформы руководители производственных подразделений ОМК оперативно отслеживают необходимость в дополнительном персонале и находят его. Если сотрудники нужны участку, заявку оставляет его руководитель, а заводчане при желании отзываются и оформляют выход на сверхурочную работу или работу в выходной. Сами работники тоже могут проявить инициативу и предложить свои услуги в свободное от основной работы время. В случае, если их заявку приняли, они получают приглашение от подразделения и сразу же видят, сколько заработают.

Сервис доступен 24/7 с любых устройств. "Мои возможности" начали развивать в 2022 году как многофункциональную платформу, на которой сотрудники видят распорядок работы, расчетный лист, сверяются с графиком отпусков коллег, планируют обучение в корпоративном университете, находят контакты коллег. В 2023 году разработчики интегрировали в платформу ОМК модуль быстрого и простого оформления подработок на предприятиях компании.

"Мы разработали и запустили сервис "Мои возможности" в ответ на запросы наших сотрудников. Теперь им легче планировать свой график с учетом обучения, сверхурочной работы, отпуска и выходных и узнавать об изменениях. На днях запускаем очередное обновление, которое позволит отслеживать зарплату в реальном времени: сколько заработал за час, когда выплатят сверхурочные или больничные. Сервисом "Мои возможности" пользуется больше 20 тысяч наших коллег, за год с небольшим он стал удобным интеллектуальным решением для сотрудников, руководителей и для специалистов по работе с персоналом", — отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Премия "КулибИТ" проходит четвертый год и заслужила признание как наиболее объективный конкурс ИТ-проектов. 

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Теги:
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