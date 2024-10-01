Более 2 тысяч нижегородцев в этом году пройдут подготовку по оказанию медпомощи

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По итогам года более 2 тысяч нижегородцев пройдут курсы повышения квалификации по гражданской обороне и защите населения в чрезвычайных ситуациях в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. Как сообщает УМЦ по ГО, одним из пунктов обучения является оказание первичной медицинской помощи пострадавшим.
Подобные занятия проводятся в Центре на протяжении почти 5 лет. Слушателями курса являются главы администраций МСУ, руководители предприятий и учреждений образования и культуры, волонтеры, операторы БПЛА и др.
Как отметил директор Центра Игорь Продан, в этом году отдельную программу по первичной медпомощи, на которую записывают по заявкам руководителей организаций, пройдут 335 человек. Для обучения имеется необходимое оборудование, аптечки, манекены. В будущем году в центре появятся современные учебные пособия по оказанию первой помощи при утоплении, пожаре, отравлении угарным газом и многих других чрезвычайных ситуациях.
В 2025 году в Центре запланирована подготовка около 2,5 тысячи слушателей. Из них около 500 человек пройдут обучение на курсах по основам оказания первой медицинской помощи.
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