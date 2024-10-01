Владислав Атмахов: "Мы приложим все усилия, чтобы граждане жили в чистом и современном городе" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

"При современных темпах развития технологий контроль за уборкой мусора в городе остается недостаточным. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо установить системы видеонаблюдения по всей территории Нижегородской области. Это требует значительных затрат, но нам важно, чтобы граждане жили в чистом и современном городе. Во время "нулевого чтения" бюджета мы обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и правительству Нижегородской области с этим вопросом. Система видеофиксации уже работает и продолжает расширяться. Контроль за участками, связанными с накоплением мусора, и местами, где происходят нарушения при его сбросе, остается нашим приоритетом", - отметил председатель комитета Заксобрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов, комментируя итоги "нулевого чтения" бюджета на 2025 год.

"В 2025 году за счёт списания части задолженности по бюджетным кредитам и работы с Министерством финансов РФ будет снижена долговая нагрузка региона. Областной бюджет на 2025 год на 2/3 социальный. Будем продолжать оказывать поддержку семьям участников СВО, семьям с детьми, сиротам. Строить и капитально ремонтировать школы, детские сады и другие социальные объекты. Очень важно, что средства пойдут на ключевые социальные программы и поддержку нашего населения", - подчеркнул председатель комитета по экологии ЗСНО.