Новое ограждение высотой более 1 м установили на пешеходном мосту на Похвалинском съезде

фото: администрация Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде завершились ремонтные работы на пешеходном мосту на Похвалинском съезде. На объекте заменили лаги, уложили 175 кв метров резинового покрытия, установили новое ограждения и сделали систему водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на администрацию Нижегородского района.
По словам главы Нижегородского района Алексея Рыболовлева, верхняя конструкция моста, который соединяет улицу Заломова с Гребешковским откосом, полностью обновлена.
"Убрали старый деревянный настил и уложили новое покрытие из резиновой крошки. Все металлические элементы конструкции очистили с помощью пескоструйного метода и покрасили в два слоя. Для безопасности пешеходов установили новое ограждение: старое было высотой 80 см, сейчас - 110 см. На время ремонта мы демонтировали архитектурную подсветку, сейчас ее восстановили", – отметил Алексей Рыболовлев.
Спикер добавил, что в этом году в Нижегородском районе также отремонтировали еще один пешеходный мост — над Зеленским съездом.
Представитель подрядной организации Илья Бурнадзе уточнил, что на объекте также укрепили опоры моста.
"Для нас в приоритете — качество выполненного ремонта", – подчеркнул он.
"Старое деревянное покрытие было деформировано, и когда проходили по нему раньше, под ногами даже было видно проезжую часть Похвалинского съезда. Сейчас ходить комфортно и безопасно", - отметил один из прохожих.
Как сообщалось ранее, на пешеходном мосту через Похвалинский съезд начали очистку металлоконструкций.
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