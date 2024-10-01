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Общество

Количество нарушений ПДД на переездах ГЖД снизилось в два раза за 2024 год

19 октября 2024 13:50  [103] Общество

Количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в 2024 году сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

Согласно информации, за 9 месяцев 2024 года зафиксировано 219 таких случаев. С января по сентябрь 2024 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 15 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадали 17 человек. В 2023 году за аналогичный период зафиксировано 10 ДТП, в которых пострадали шесть человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники подготовлена комплексная программа по мониторингу состояния переездов, их ремонту, модернизации и оснащению дополнительными системами безопасности.

С водителями также проводятся разъяснительные работы по данной тематике. В текущем году совместно с транспортной полицией работники ГЖД провели более 1,5 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых напомнили правила пересечения железной дороги почти 200 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

Как сообщалось ранее, скоростными поездами "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе-сентябре 2024 года воспользовались почти 3 млн пассажиров. По данным ГЖД, это на 4,8% больше, чем за такой же период 2023 года.

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Теги:
ГЖД РЖД
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