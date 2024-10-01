Первая в России Патриотическая творческая мастерская стартовала в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Патриотическая творческая мастерская при содействии Захара Прилепина и Государственного фонда "Защитники Отчества" начала свою работу в нижегородском Центре Пешкова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Участники - ветераны СВО, задействованные в трех направлениях мастерской: литературная, художественная и музыкальная. На каждом направлении проходят тематические мастер-классы с экспертами, тренинги, практические занятия.

Для музыкальной мастерской после тренинга подготовили мастер-класс по фехтованию, который был посвящен раскрепощению на сцене и снятию зажимов. Участники литературной мастерской ознакомилась с базовыми навыками писателя.

Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин отметил, что опыт проведения такой мастерской нужен всей стране.

"У нас самые лучшие поэты, самые лучшие музыканты. И они отозвались. Мы здесь начали работать, проводим и литературные школы, и музыкальные, и театральные. И живописцев будем учить. В Нижнем Новгороде мы начали работу, в которой нуждается вся страна. И гордимся этим", — рассказал Захар Прилепин.

"Мы хотим, чтобы из-под пера людей, которые могут искренне передать свои эмоции, выходили уже законченные произведения. Поэтому мы решили с "Центром Пешков", всей нашей инициативной группой принять участие в пилотном проекте… проекте по работе творческих мастерских по обучению участников СВО литературным и художественным навыкам. Думаю, это принесет свои плоды", — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Большое дело! Это пример, когда государство не отстраняется от нас, а с помощью таких занятий, творческих встреч появляется возможность провести огромный пласт работы для сплочения писателей-фронтовиков и не только, которые в дальнейшем могут повлиять на умы неокрепших граждан", — заметил писатель-фронтовик, ветеран СВО Алексей Преснаков.

"Я представитель пехотного батальона штурмового. Мои "Хроники двенадцатого батальона" — это для того, чтобы ребят, которые шли рядом со мной, знали и помнили. Если глобально говорить, мне будет очень обидно, если вот эти ребята ушли и через год никто не вспомнит их позывных", — поделился ветеран СВО Андрей Огилько, два рассказа которого вошли в сборник "Жизнь за други своя".

Напомним, что презентация книги "ПоэZия русской зимы" прошла в Центре Пешкова в Нижнем Новгороде 18 октября.

По словам поэта, журналиста и куратора проекта Яны Довгаленко, книга "ПоэZия русской зимы" является второй в серии поэтического проекта RT.